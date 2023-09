Noite de show na Expoacre Juruá tem briga entre mulheres

O que é comum em bares e finais de festas, se repetiu na Expoacre Juruá, em Cruzeiro do Sul: mulheres brigaram e rolaram pelo chão na noite deste domingo, 3, antes do show do cantor Léo Magalhães.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram 4 mulheres brigando, algumas pessoas incentivando e outras, tentando apartar a briga.

O locutor do show chamou a Polícia Militar ao local para acabar com a confusão em frente ao palco.

Do ponto de vista da segurança pública, a Expoacre Juruá 2023, foi considerada tranquila. Além de 50 Policiais Militares a cada noite, 17 câmeras de segurança espalhadas pelo local da Feira, auxiliaram as forças de segurança no monitoramento do espaço.

Segundo a PM, na Cavalgada da Expoacre não houve ocorrências. No domingo, foi registrado 1 acidente de trânsito sem vítimas fatais próximo ao Sesc. Foram registrados ainda algumas ocorrências de furto e roubos.

VEJA O VÍDEO: