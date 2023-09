Dupla faz “tocaia” para colono de 43 anos que acaba sendo ferido a terçadadas no interior do Acre

Uma tentativa de homicídio foi registrada na noite desta terça-feira (05), no município de Capixaba, no interior do Acre. Milton Souza de Macedo, de 43 anos, estava retornando para fazenda, no Ramal São João do Itu, alcoobrás, km 20, quando ao fechar a porteira foi surpreendido por dois homens, que de posse de um terçado, começaram efetuar vários golpes na vítima. A dupla fugiu por uma área de mata após tentar matar o homem. A Polícia Militar iniciou as buscas pelos acusados, mas até o momento não foram presos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por populares que passavam naquela região e encontraram Milton Souza no chão. Ele recebeu os primeiros socorros, mas devido à gravidade dos ferimentos, acabou sendo transferidso para o Pronto-Socorro de Rio Branco.

Milton Souza foi entregue ao Setor de traumatologia para maiores avaliações com quatro perfurações na cabeça e nas costas. Seu estado de saúde é considerado estável.