Colisão entre duas motocicletas deixa um ferido na Isaura Parente em Rio Branco

Uma colisão entre motociclistas aconteceu na noite desta terça-feira, (05) Rua Isaura Parente, no Bairro Estação Experimental, em Rio Branco, e deixou duas pessoas feridas.

Segundo informações de testemunhas, o condutor da motocicleta foi identificado por Rodrigo Matos de Souza, 27 anos, trafegava na sua motocicleta Titan 160 de cor prata, na rua Isaura Parente, sentido bairro/ centro, quando o outro condutor da motocicleta que não teve seu nome revelado, trafegava sentido oposto, foi fazer uma conversão para entrar à esquerda na Rua João Câncio, quando houve a colisão. Após a batida, o motociclista se evadiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e encaminhou Rodrigo ao Pronto-Socorro da capital em estado de saúde estável com fratura no punho esquerdo e um corte no supercílio.