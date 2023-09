Acusado de espancar mulher durante assalto rompe tornozeleira e foge

Menos de 24 horas após ter a prisão preventiva relaxada em audiência de custódia no Fórum Criminal de Rio Branco, sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, João Lucas de Oliveira Barbosa, o “Mutante” (20), acusado de tentar assaltar e espancar uma mulher na quarta-feira da semana passada no bairro Bosque, rompeu ao equipamento e passou à condição de foragido da justiça. Ele responde por mais de 20 roubos contra mulheres.

João Lucas passou a ser conhecido na quarta-feira da semana passada, quando na rua João XXIII, no bairro do Bosque, tentou roubar uma motocicleta, ameaçou com uma arma de fogo e espancou violentamente uma estudante universitária, que lutou contra o criminoso que fugiu sem consumar o assalto.

Na noite do último sábado, 2, João Lucas estava sendo perseguido por membros de uma facção criminosa no bairro da Cidade Nova, quando foi abordado por policiais militares, que descobriram a existência de um mandado de prisão preventiva contra ele.

Levado para a Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), foi reconhecido pela vítima e passou a ser investigado em mais de 20 assaltos, sendo identificado em dois deles através de imagens de câmeras de monitoramento.

Na tarde desta segunda-feira, 4, levado ao Fórum Criminal e passou por audiência de custódia na Vara de Plantão. Durante a sessão, o Promotor de Justiça do caso pediu a homologação da prisão e a revogação da prisão preventiva, mas com a aplicação de monitoramento eletrônico.

Na decisão, o juiz revogou a prisão preventiva e estabeleceu o monitoramento eletrônico sob a justificativa de que não existiam os motivos para sua manutenção, pois se tratava de um crime tentado. O magistrado levou em consideração que o acusado é menor de 21 nos, não tem antecedentes criminais e que em uma possível condenação a pena não seria no regime fechado.

Na manhã desta terça-feira, 5, “Mutante” foi levado à Divisão Especializada em Investigações Criminais (DEIC), onde foi submetido a um auto de reconhecimento no inquérito que apura o assalto com agressão contra uma mulher na semana passada e foi liberado. No início da tarde, o setor de monitoramento do IAPEN descobriu que o mesmo já havia rompido a tornozeleira eletrônica, passando à condição de foragido.