De Luca diz à polícia que só soube que Kayky Brito foi atropelado no dia seguinte

O ator Bruno de Luca disse à polícia que viu o atropelamento na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, na madrugada de sábado (2), mas só soube que a vítima era Kayky Brito no dia seguinte. Ele contou que viajou para São Paulo para assistir ao festival The Town e tentou falar com o amigo. Foi quando soube que ele estava internado em estado grave e voltou ao Rio.