Acre comemora redução de alertas de desmatamento e focos de queimadas

O estado do Acre comemorou o Dia da Amazônia, 5 de setembro, com redução significativa nos alertas de desmatamento e focos de queimadas. Os números vêm sendo quantificados e qualificados, desde o início do ano, pelo Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma), órgão ligado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema).

Apenas em agosto, um dos meses considerados mais críticos no que diz respeito aos ilícitos ambientais, os dados em relação à redução nos alertas de desmatamento são expressivos. No período de 1º a 25 de agosto, segundo dados do Cigma baseados no Sistema Deter do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o Acre reduziu em 79% os alertas, sendo que em 2023 foram 19,35 km² desmatados e no ano passado 93,48 km².

Já em relação aos focos de queimadas, a diminuição foi de 47,4%, comparando-se com o mesmo período de 2022. No ano passado, o número de focos de queimadas havia sido de 2.638, e em 2023 foi de 1.388.

O trabalho que o governo do Acre tem feito, desde o início do ano, de forma integrada entre os órgãos de comando e controle, tem gerado resultados positivos. A secretária do Meio Ambiente, Julie Messias, explicou que toda a estrutura do Estado, no que diz respeito à união entre os órgãos, tem reduzido os ilícitos ambientais.

“O governador Gladson nos deu essa missão, e a Semapi tem se reunido com os órgãos de comando e controle semanalmente para a tomada de decisões. Vemos os dados, analisamos e, a partir daí, montamos as estratégias. Gostaria de agradecer a todos os órgãos por essa atuação conjunta, porque sem essa união não conseguiríamos. Comemorar o Dia da Amazônia apresentando esses dados positivos é um avanço para todos nós e também para vermos que estamos no caminho certo”, afirmou.

O comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Charles Batista, disse que os números remetem à atuação criteriosa e organizada por parte de todos os órgãos ligados ao meio ambiente.

“É a primeira vez que estou vendo uma integração dessa magnitude em que, realmente, estamos tendo muito retorno, com todas as agências desempenhando seu papel, cada uma na sua atuação e contando com as outras”, observou.