Prefeito visita depósito de medicamentos do município e anuncia ampliação das unidades

Foto: Wal Fernandes/Assecom

O prefeito Tião Bocalom, acompanhado da secretária municipal de Saúde, Sheila Andrade, visitou na manhã desta quarta-feira (6) o depósito de medicamentos da prefeitura, local essencial que recebe, registra e despacha todos os medicamentos para as unidades de saúde e serviços itinerantes da gestão municipal. O depósito abriga um estoque completo, garantindo que não falte nenhum remédio para os serviços clínicos e emergenciais oferecidos em Rio Branco.

No total, o município tem quatro depósitos e será construído mais um, com 1,2 mil metros quadrados. Ao lado da secretária de Saúde o prefeito anunciou a ampliação dos depósitos.

“Essa é a estrutura que nós encontramos e nós estamos aqui preocupados. Nós queremos uma estrutura que seja mais eficiente, que tenha mais espaço. E nós estamos agora acabando de fechar um aluguel em outros locais para poder ter o medicamento armazenado de forma adequada e que a gente tenha espaço, porque na nossa gestão a gente tem comprado todo o medicamento”, afirma Bocalom.

O abastecimento é planejado para suprir as necessidades dos próximos oito meses.

“O prefeito já determinou para gente e a gente está seguindo. A nossa grande dificuldade prefeito é local, é espaço, que não tem em Rio Branco, mas nós vamos conseguir, se Deus quiser, para dar uma estrutura digna, para armazenar todo esse medicamento e para quando a gente for distribuir para a população chegar lá de forma digna com qualidade, sem problema nenhum”, disse a secretária Sheila Andrade ressaltando que do que depender desta gestão, não será permitido que falte medicamento, especialmente o material médico-hospitalar (MMH) importante para atender a população tanto acamada, como durante os itinerantes.

Por Assecom/Prefeitura