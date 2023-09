Cruzeiro pressiona, empata sem gols com o Bragantino e é vaiado no Mineirão

O Cruzeiro voltou do intervalo pressionando a defesa do Bragantino, mas pecando no último toque. O Massa Bruta respondeu aos 14 minutos, com Juninho Capixaba, que se atrapalhou com a bola e parou na defesa de Rafael Cabral. Pouco depois, o goleiro cruzeiro voltou a salvar o time em disputa com Helinho. Aos 17, Arthur Gomes caiu na área do time paulista e pediu pênalti, mas o árbitro mandou o jogo seguir. Logo em seguida, Filipe Machado acertou a trave de Cleiton, desperdiçando grande chance. O Bragantino teve duas oportunidades com Sorriso e Alerrandro, mas sem sucesso. Aos 35, Luan chutou com perigo, e o goleiro cruzeirense salvou. O jogo ficou paralisado por mais quatro minutos para a análise de um possível pênalti para o time paulista. No entanto, o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães assinalou impedimento na jogada depois de seguidos replays de jogadas. Aos 44, Bruno Rodrigues desperdiçou nova chance na área do Bragantino. E ficou nisso: 0 a 0 e vaias da torcida cruzeirense no Mineirão.

Agenda

O Campeonato Brasileiro terá uma pausa por causa dos jogos das Eliminatórias da Copa 2026. Com isso, o Cruzeiro volta a campo somente no dia 14 de setembro, quinta-feira, às 19h (de Brasília), quando enfrenta o Santos, na Vila Belmiro. No mesmo dia, às 21h30, o Bragantino recebe o Grêmio, em Bragança Paulista. As duas partidas são válidas pela 23ª rodada da competição nacional.