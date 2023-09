Ossada humana é encontrada ao lado de restaurante e flutuante no Rio Acre, no 2° Distrito da capital

Por Davi Sahid

Uma ossada de um homem foi encontrada no final da tarde deste domingo, 3, no rio Acre, ao lado do Restaurante e Flutuante Malveira situado na Rua Nossa Senhora da Conceição no bairro Cidade Nova no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, o funcionário da empresa estava fechando o estabelecimento quando avistou um par de botas boiando no rio Acre e puxou, vindo a encontrar o pé, a tíbia e a fíbula esquerda de um corpo.

Policiais Militares do 2° Batalhão foram acionados até ao local e isolaram a área para os trabalhos do Perito em criminalística.

Após a perícia, a ossada humana foi removida e encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para os devidos procedimentos e exame de DNA para identificar a vítima.

O caso será investigado pela Polícia Civil.