Progressistas devem definir no sábado se Alysson ou Bocalom será candidato a prefeito

A deputada federal Socorro Neri, presidente da executiva municipal do PP, resolveu convocar no início desta semana a executiva municipal do progressista para definir a pré-candidatura a prefeito de Rio Branco nas eleições de 2024.

O encontro deve ocorrer no próximo sábado, dia 23, a partir das 9h, na Sede do partido, localizada na rua Major Ladislau Ferreira. O secretário de governo, Alysson Bestene e o atual prefeito da capital, Tião Bocalom, disputam a indicação da sigla. Nos bastidores, o ato da executiva do PP é apontado como a “a expulsadeira” para que Bocalom deixe o partido. Neri já havia dado declarações que o seu candidato é Bestene e este nome contaria com o apoio do governador Gladson Cameli.

Além da definição da chapa majoritária do PP, a reunião vai tratar também da composição da chapa de pré-candidatos a vereadores, visto a ampliação de 17 para 21 do número de cadeiras no parlamento municipal. Outros assuntos de interesse político-partidário também deve ser tratados no encontro.