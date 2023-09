Colisão entre caminhão e moto deixa mulher ferida em Cruzeiro do Sul

Uma colisão entre um caminhão de pequeno porte e uma motocicleta deixou Maria Eliana dos Santos Gomes, de 36 anos, ferida na manhã desta sexta-feira, 15, em Cruzeiro do Sul.

O acidente aconteceu na Avenida 15 de Novembro. Segundo populares, a motociclista teria sido atropelada por um caminhão dirigido por Francisco Cameli Messias, de 70 anos.

A mulher sofreu fratura exposta na perna esquerda e foi levada pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu) ao o Pronto-Socorro da cidade.

“Ela teve uma fratura exposta na perna abaixo do joelho, mas está bem”, contou o chefe do Samu, Matheus Cameli.

O comandante do Pelotão de Trânsito da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, tenente Alessandro, relatou que o condutor estava sóbrio, com a documentação pessoal e do veículo em dia e permaneceu no local até a chegada do socorro.

“O condutor do caminhão fez uma conversão neste local e, segundo ele, a coluna da porta cobriu a visibilidade da motocicleta, o que ocasionou o acidente”.