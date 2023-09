Policial terá de pagar R$ 120 mil e pensão à família de homem que morreu após agressão

O Sargento da Polícia Militar, Francisco Gomes Queiroz, vai ter que pagar cerca de R$ 120 mil de indenização, além de pensão para a viúva e a filha de Laércio dos Santos.

Laércio foi agredido pelo PM na casa noturna Tardezinha, em Rio Branco, e ficou com sequelas graves durante mais de um ano e acabou falecendo no mês passado.

A justiça decidiu que o PM vai pagar R$ 120 mil de indenização por danos morais e estéticos à filha e à viúva. Francisco Queiroz vai ainda custear uma pensão de 1/4 do salário mínimo para a filha, até a mesma completar 25 anos e outra pensão, neste caso vitalícia, para a viúva, também no valor de 1/4 do salário mínimo.

Entenda o caso

Laércio foi encontrado no chão em frente à casa noturna após ser agredido. A vítima tinha sequelas e vivia em estado, praticamente vegetativo, após sofrer uma rachadura no crânio após a agressão.

“O meu marido chegou em casa em condições absurdas com a blusa rasgada.

Eu imaginava que ele estava bêbado. Só soube depois do Raio-x quando disseram que a situação era grave. Após isso é que soube dessa confusão que teve no Tardezinha”, afirma Maria Nascimento, viúva de Laércio, na época dos acontecimentos.

No dia 31 de janeiro deste ano, o sargento Francisco Gomes Queiroz, que fazia segurança no local, foi condenado a 3 anos de prisão, podendo ser cumprido no regime semiaberto.