Bolsonaro recebe alta e deixa hospital após passar por procedimentos cirúrgicos em SP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu alta e deixou o Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, por volta das 13h30 nesta sexta-feira (15), após passar por três procedimentos cirúrgicos na última terça-feira (12).

Bolsonaro realizou uma septoplastia (correção de desvio de septo), uma turbinectomia (remoção de parte das conchas nasais) e uma uvulopalatofaringoplastia (remoção das amígdalas e de fragmentos do palato mole) no Hospital Vila Nova Star, no Itaim, zona sul da capital paulista.

Havia expectativa da própria equipe de Bolsonaro de que ele faria ainda uma correção de hérnia de hiato e outra das alças intestinais. No entanto, os médicos não realizaram esses procedimentos.

No mês passado, o ex-mandatário foi submetido à coleta de exames laboratoriais e fez ultrassom de abdômen total no mesmo hospital. Ele passou por exames como tomografia, colonoscopia, endoscopia e uma prova de função pulmonar.