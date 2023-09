Assaltante de loja de celulares é preso pela Polícia Civil do Acre

Na tarde desta sexta-feira 29, a Policia Civil, por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões – DCORE, deu cumprimento a um mandado de prisão em face do nacional D. F. de L., no bairro Santa Inês.

O Mandado é decorrente da Vara de Execuções da Comarca de Rio Branco em virtude do rompimento de tornozeleira eletrônica.

O preso rompeu a tornozeleira eletrônica temendo ser preso em virtude do trâmite de outra investigação criminal, em curso na DCORE, a qual apura um roubo ocorrido na Rua Quintino Bocaiúva, Bosque, ocasião em que teria sido subtraído aproximadamente 40 aparelhos smartphones, caso em que houve bastante repercussão na mídia local.

De acordo com a apuração, dois agentes teriam se dirigido até uma loja de celulares e, de posse de arma de fogo, renderam os funcionários, subtraindo inúmeros celulares de última geração.

Hoje, as equipes lograram êxito na localização do segundo autor, o nacional D. F. de L., o qual teria sido o responsável por render as vítimas e colocar os aparelhos dentro da mochila para executação do intento criminoso.

Fora de circulação, o suspeito será interrogado pela autoridade policial e posteriormente encaminhado à DEFLA, onde será será submetido à audiência de custódia e caso mantida a prisão, encaminhado ao presídio Francisco de Oliveira Conde – FOC.

Por Ascom/PCAC