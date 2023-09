Adolescente é apreendido com arma no Recanto dos Buritis

Por Davi Sahid

Policiais Militares do 2° Batalhão apreenderam na noite desta segunda-feira, 18, um adolescente de 17 anos, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, na Travessa Judia no bairro Recanto dos Buritis no Segundo Distrito.

A guarnição Policial estava fazendo um patrulhamento ostensivo e preventivo no bairro Recanto dos Buriti, quando visualizaram o adolescente que já era um conhecido da Polícia por cometer crimes na região, trafegando em uma bicicleta.

O adolescente foi abordado e na mochila ao qual carregava foi encontrado uma escopeta calibre 12.

Diante dos fatos foi dada voz de apreensão ao adolescente e ele foi encaminhado à Delegacia de Flagrante (Defla) para os devidos procedimentos.