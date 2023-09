Champions League terá acréscimos curtos; saiba as orientações para a arbitragem

A edição 2023/24 da Liga dos Campeões da Europa começa nesta terça-feira (19). Antes de começar essa temporada do campeonato mais badalado da Europa, as equipes de arbitragem receberam diversas orientações da União das Federações Europeias de Futebol (UEFA).

A informação é do Marca. Ao contrário do que foi visto em alguns torneios do futebol mundial, os árbitros da Champions League não deverão dar acréscimos muito longos nas partidas. A UEFA não quer perder tanto tempo nos jogos, portanto, os juízes receberam a orientação de não dar explicações desnecessárias para os jogadores e nem acrescentar mais tempo em caso de gol.

A UEFA também deseja que o árbitro de vídeo continue sendo rápido e claro na tomada de decisão. Para a Federação, o VAR deve ser um instrumento para ajudar e evitar o erro do árbitro principal e não o contrário.

Por fim, as cenas típicas de jogadores cercando a equipe de arbitragem ou treinadores fazendo protestos excessivos também não serão tolerados pelos árbitros nas partidas, conforme recomendação da UEFA.