Acampados na Aleac, ex-moradores de invasão utilizam vala para fazer necessidades fisiológicas

As famílias acampadas em frente ao prédio da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), em Rio Branco, estão usando como banheiro uma vala, que fica ao lado do órgão público. Segundo os sem-terra ouvidos pelo ac24horas, um segurança da Casa Legislativa os avisou ontem (18), que o banheiro da Assembleia seria não disponibilizado aos manifestantes e em breve a energia do acampamento seria cortada.

Perguntado sobre a veracidade das informações, o segurança teria reproduzido um áudio de “uma pessoa que manda em tudo”, onde eram confirmadas todas as informações.

Na primeira noite de banheiro fechado, os acampados tiveram que fazer suas necessidades fisiológicas em uma vala, dentro de um banheiro improvisado com lonas. Pela quantidade de pessoas que utilizaram o recurso, o odor no local já é forte.

Solônidas Maia, secretário administrativo adjunto da Aleac, disse que a Casa passa por problemas de água, já que nos últimos dias o uso tem sido muito maior que o comum. Ele disse não ter conhecimento de nenhuma restrição de uso dos banheiros da instituição, nem de qualquer corte no fornecimento de energia para o acampamento.