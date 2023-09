Criança morre ao ser atingida por galho de árvore em Santa Rosa do Purus

Uma criança de apenas 6 anos, identificada como Luzia, morreu após ser atingida por um ganho de árvore na comunidade Santa Helena Nova, onde o município mais próximo é Santa Rosa do Purus, no interior do Acre, nessa segunda-feira (18).

De acordo com as informações, o pai da criança fazia a derrubada de uma árvore quando crianças, entre elas Luzia, chegaram para acompanhar o trabalho. O homem pediu que as crianças se afastassem dali, dado o perigo, mas quando as crianças já se afastavam a árvore caiu e um galho teria acertado a pequena Luzia, que morreu antes mesmo de ser resgatada.

A fatalidade deixou em choque a pequena comunidade Santa Helena Nova e comoveu seus poucos habitantes. Num clima de completa emoção, a criança foi enterrada na própria comunidade.