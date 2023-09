Cruzeiro do Sul passa a ofertar exames hormonais na rede municipal de saúde

Com novo laboratório no Centro de Diagnóstico no bairro Aeroporto Velho, inaugurado pelo prefeito Zequinha Lima nessa segunda-feira, 18, a prefeitura de Cruzeiro do Sul passa a ofertar mais de 30 tipos de exames hormonais na rede municipal de saúde. A capacidade do equipamento é de análise de até 150 exames por hora.

Antes, os pacientes tinham que ir até Rio Branco, via Tratamento Fora do Domicílio (TFD) ou gastar cerca de R$ 900 na rede privada, para ter acesso ao exame e diagnóstico.

“Estamos avançando e dando exemplo de que quando priorizamos o cidadão as coisas acontecem. Esse laboratório vem atender principalmente as camadas mais pobres, as pessoas que mais precisam detectar vários tipos de doenças com exames que não tinham na rede pública do Acre. As pessoas tinham que sair de Cruzeiro do Sul para fazer esse exame, ou então, quem tinha condições, procurava as redes particulares”, destacou Zequinha Lima.

A ampliação na capacidade de atendimento traz um alento para os pacientes que necessitam dos exames.

“Eu faço acompanhamento pelo TFD há seis anos e agora em dezembro iria para Rio Branco. Agora já vou marcar para fazer aqui em Cruzeiro do Sul. Eu e muitos outros seremos beneficiados”, pontua a autônoma Salaniel Pimentel.

A Secretaria de Saúde, Valéria Lima, enfatizou o compromisso da gestão em oferecer atendimentos e exames que abrangem todas as fases da vida, desde a infância até a idade adulta, cobrindo uma ampla gama de questões de saúde, como gestação, fertilidade, menopausa, tumores, depressão, hipertensão, diabete e marcadores de câncer em órgãos vitais.

“Esses exames, antes exclusivos da rede privada, agora fazem parte do cotidiano dos nossos usuários do Sistema Único de Saúde. Reconhecendo a importância desses exames para Cruzeiro do Sul, nos organizamos financeiramente para oferecê-los à população”, esclareceu.

Outros exames

A prefeitura também adquiriu 4 equipamentos que realizam exames de bioquímica e 4 de hematologia, que vão possibilitar a realização dos exames mais simples até os diagnósticos mais complexos para detectar até as doenças mais graves, como câncer.

A entrega dos equipamentos abriu a programação do aniversário de 119 anos de Cruzeiro do Sul.