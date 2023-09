11 de Setembro: cinco filmes que retratam os ataques terroristas

Há 22 anos ocorria o ataque às Torres Gêmeas, em Nova York, nos Estados Unidos. Quatro aviões comerciais americanos foram sequestrados por terroristas, na costa leste do país: dois deles foram usados contra as famosas torres do World Trade Center (WTC); outro jogado ao Pentágono, na capital Washington; enquanto outro caiu numa área desabitada no estado da Pensilvânia. Um marco trágico na história mundial e resultou na morte de 2.977 pessoas.

O atentado já foi retratado nas telas dos cinemas e da televisão de várias maneiras, seja abordando o ocorrido, seja usando a história como pano de fundo. Relembre cinco filmes que abordam a temática:

11 de Setembro: No Gabinete de Crise do Presidente

Este documentário conta a história do 11 de Setembro sob os olhos do presidente dos Estados Unidos na época, George W. Bush. A obra, narrada pelo ganhador do Oscar Jeff Daniel, fala sobre as decisões que precisaram ser tomadas por Bush e pelo ex-vice-presidente Dick Cheney, além de outros membros do governo.

Com entrevistas atuais, o documentário relembra as 12 horas após o ataque e foi lançado em 1º de setembro de 2001.

As Torres Gêmeas

Neste longa lançado em 2006, dois agentes portuários ficam presos aos escombros do World Trade Center, um dos prédios atingidos durante os ataques de 11 de setembro.

Baseado em uma história verídica, os personagens principais são interpretados por Nicolas Cage e Michael Peña e conta a jornada da dupla após ajudarem pessoas a deixar os escombros.

Fahrenheit 11 de setembro

Outro documentário da lista, Fahrenheit 11 de setembro foi feito de uma forma mais investigativa sobre as motivações dos ataques.

Lançado em 2004, o filme aborda paralelos entre as duas gerações da família Bush no comando dos EUA e as relações que podiam existir entre George W. Bush e Osama Bin Laden. Além disso, foi o vencedor do prêmio Palma de Ouro daquele ano.

Voo United 93

O filme retrata a história real dos passageiros abordo da aeronave UA-93, que foi sequestrada no dia dos ataques às torres gêmeas, mas que conseguiram impedir o ataque. O avião seria o quarto a atacar. Muitos acreditam que o Capitólio ou com a Casa Branca eram os alvos dos terroristas.

São mostrados momentos de terror dos passageiros da aeronave, enquanto lutam contra os sequestradores do avião e impedem um novo ataque. Dirigido por Paul Greengrass, o longa foi lançado em 28 de abril de 2006.

À Sombra das Torres: O 11 de Setembro em Stuyvesant

No momento do ataque às Torres Gêmeas, as aulas na escola Stuyvesant estavam apenas começando. Sob o ponto de vista destes alunos, o documentário narra as consequências da tragédia.

O documentário foi lançado em 2021.