São Paulo x San Lorenzo: onde assistir, horário e escalações

Time provável: Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Gabriel Neves, Nestor (Alisson) e Wellington Rato; Luciano e Calleri.

Quem está fora: David (edema no joelho direito e lesão ligamentar no tornozelo direito), Erison (estiramento na coxa esquerda), Galoppo (cirurgia no joelho esquerdo), Igor Vinícius (transição após cirurgia no púbis) e Patryck (lesão ligamentar e de sindesmose no tornozelo direito). Além de Lucas Moura e James Rodríguez (não inscritos nas oitavas de final).

San Lorenzo – Técnico: Rubén Insúa