Mulher desmaia em colisão entre veículo e moto na Estrada Jarbas Passarinho

Por Davi Sahid

Uma colisão entre um veículo modelo Corsa Classic, de cor vermelha, e uma motocicleta modelo Shineray, de cor vermelha, deixou a motociclista Marineide de Souza Almeida, de 55 anos, ferida na tarde desta quinta-feira, 17, na Estrada Jarbas Passarinho, próximo a escola Glória Peres no bairro Placas, em Rio Branco.

Segundo informações de populares que presenciaram o acidente, Marineide trafegava na sua moto sentido centro/bairro, quando o motorista do veículo corsa classic que trafegava no mesmo sentido tentou fazer uma ultrapassagem e colidiu contra a motocicleta. Com o impacto, Marineide foi arremessada, bateu a cabeça no asfalto e desmaiou.

Uma ambulância do suporte avançado do SAMU foi acionada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Marinete ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Familiares de Marineide e o motorista envolvido no acidente fizeram acordo verbal e retiraram o carro e a moto do local.