Mulher com filho de dois anos é presa na BR-364 com mais de 7 quilos de cocaína

Nesta quinta-feira, 24, uma mulher de Cruzeiro do Sul, com um filho de 2 anos, foi presa na BR-364, em Rio Branco, tentando seguir de ônibus, para Porto Velho, em Rondônia, com o entorpecente.

Durante os procedimentos de fiscalização, na Unidade Operacional da PRF, os policiais fizeram a consulta dos passageiros embarcados. Ela, ao ser indagada sobre os motivos da viagem, apresentou versões contraditórias e visível nervosismo. Na busca na bagagem dela apreenderam 7,520 quilos de pasta base de cocaína.

A mulher informou que levou o entorpecente do município de Cruzeiro do Sul e iria entregá-lo a um desconhecido na capital de Rondônia, de quem receberia dinheiro. Ela recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Autoridade Judiciária para os procedimentos cabíveis. A criança foi encaminhada ao Conselho Tutelar de Rio Branco e familiares da mulher foram acionados.