Advogada Tatiana Martins diz que não se referiu ao Cel. Luciano Dias em declaração polêmica

A advogada Tatiana Karla Martins se manifestou nesta quinta-feira, 24, sobre um mal-entendido que foi gerado a partir de uma entrevista que ela concedeu ao programa Gazeta Entrevista, da TV Gazeta, apresentado pelo jornalista Itaan Arruda, no último dia 16 de agosto.

Naquela ocasião, quando falava sobre dois casos de feminicídio ocorridos no município do Bujari, a advogada disse que o comandante da PM (sem citar nome) afirmou na sua frente e na da secretária de Estado da Mulher, Márdhia El-Shawwa, durante uma conversa sobre o assunto, que ‘mulher que volta com o cara (marido agressor) merece apanhar’.

A afirmação resultou em um pedido retratação por parte do comandante da Polícia Militar do Acre, coronel Luciano Dias Fonseca, por meio de ofício encaminhado à presidência da OAB. O oficial entendeu que a fala exposta pela advogada estava sendo atribuída a ele.

Ocorre que, segundo esclareceu a advogada, ela não se referia ao comandante geral da Polícia Militar do Acre, mas ao comandante da corporação no município do Bujari, o 2º tenente Richard.

A profissional diz que se referia à abordagem considerada equivocada da Polícia Militar naquela cidade com relação a um dos casos. Com relação ao comandante da PM do Bujari, Tatiana Martins diz que mantém a afirmação que fez.

“Eu não nego a fala do PM do Bujari, até porque ela está sendo, inclusive, cobrada pela própria secretaria (da Mulher) e pelo Conselho Estadual dos Direitos da mulher”, afirmou.

O ac24horas entrou em contato com a Assessoria de Comunicação da Polícia Militar do Acre para abrir espaço ao comandante Luciano Dias a respeito do esclarecimento feito pela advogada, mas ele optou por não se manifestar.

A reportagem não conseguiu obter o contato do 2° tenente Richard, comandante da PM no Bujari, mas até o fechamento desta nota, isso não foi possível. O espaço permanece à disposição dele, caso tenha interesse em se manifestar sobre a afirmação da advogada.