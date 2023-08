Vítima de câncer, George Pinheiro morre aos 73 anos em Rio Branco

Morreu na noite desta quarta-feira, 23, em Rio Branco, o empresário George Pinheiro, aos 73 anos.

Conhecido pela rede hoteleira Irmãos Pinheiro, George perdeu a luta contra um câncer de próstata e morreu em casa.

Apesar de ter nascido em Boca do Acre, Amazonas, George construiu sua carreira empresarial toda no Acre, para onde se mudou ainda criança com a família.

Além de um empresário de sucesso, Pinheiro foi secretário de Fazenda nos anos 90, durante o governo Romildo Magalhães, e fez parte de entidades ligadas ao comércio, como a Acisa.

George deixa viúva, dois filhos e netos. Seu velório será realizado na Loja Maçônica Manoel Marinho Monte, localizada na rua Hechem Farhat, no Loteamento São José, na Vila Ivonete, em Rio Branco.