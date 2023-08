500 casamentos coletivos serão realizados na Expoacre Juruá

Cerca de 500 casais estão inscritos e habilitados para o Casamento Coletivo que será realizado no dia 1° de setembro, sexta-feira, na Expoacre Juruá 2023 em Cruzeiro do Sul. O evento está marcado para as 17 horas no estacionamento do Estádio Arena do Juruá, sob responsabilidade do Tribunal de Justiça do Acre, por meio do Projeto Cidadão.

O celebrante será o juiz Erick Farhat, e as Certidões de Casamento serão entregues ao casal, após a cerimônia. Haverá também

terá painel para fotos e os noivos poderão levar convidados.

O Tribunal de Justiça já oficializou mais de 53 mil casamentos no Acre por meio do Projeto Cidadão.