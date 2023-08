Homem de 36 anos é encontrado morto às margens da BR-364

Neste domingo, 27, José Auricélio Lima Santos, 36 anos, conhecido como França, foi encontrado morto às margens da BR-364 entre Tarauacá e Feijó com várias perfurações feitas de terçado. Moisés Alves de Sousa, conhecido como Bento, foi preso como um dos suspeitos pelo crime. José Nilton, um homem, que já teria ameaçado Auricélio, de morte, é outro suspeito e está sendo procurado pela Polícia Civil. Os três teriam bebido juntos na fazenda de um conhecido empresário de Tarauacá.

Bento foi apontado por familiares da vítima, como sendo a pessoa com quem Auricelio se encontrou e passou a noite bebendo. À Polícia ele inicialmente negou ter bebido com a vítima, mas depois reconheceu o fato, mas não confessou o crime. Foi preso pela Polícia Militar e entregue à Polícia Civil de Feijó. As investigações estão sob responsabilidade do Delegado Ronério Silva. “Já sabemos detalhes e estamos em diligência nesse momento”, disse o delegado.