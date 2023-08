Opera Acre realiza cirurgias de laqueadura Senador Guiomard, diminuindo filas e tempo de espera

Com o objetivo de agilizar o atendimento e reduzir as filas reprimidas por cirurgias eletivas, o governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), realizou, neste fim de semana, 28 cirurgias de laqueadura no Hospital Dr. Ary Rodrigues, em Senador Guiomard. A iniciativa visa não apenas proporcionar cuidados médicos essenciais, mas também melhorar o acesso aos procedimentos cirúrgicos para os cidadãos acreanos.

O secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, expressou a importância do programa ao afirmar: “O Opera Acre é um passo crucial para garantir que os serviços de saúde cheguem a todos os cantos do estado. Estamos assegurando um atendimento mais ágil e eficaz para nossos cidadãos.”

A chefe da Regulação de Cirurgias da Sesacre, Shirley Nascimento, ressaltou a relevância do programa no contexto da saúde pública local: “Nossa prioridade é beneficiar os pacientes que aguardam na fila de espera do Sistema Único de Saúde. O Opera Acre representa um esforço coordenado para atender às necessidades médicas de forma mais pronta e eficiente”.

Os resultados do Programa Opera Acre não passam despercebidos, colocando o estado em destaque com a maior taxa de expansão de cirurgias eletivas, em comparação com as demais unidades da federação. Essa conquista não apenas valida a eficácia do programa, mas também demonstra o compromisso do governo em garantir acesso a procedimentos cirúrgicos aos acreanos.

No primeiro semestre de 2023, o programa já alcançou um marco significativo, com a realização de mais de 10 mil cirurgias em diversas especialidades, beneficiando pacientes em todas as regiões do estado. Essa conquista está alinhada ao plano estratégico do governo, que busca reduzir de maneira efetiva as filas de espera por procedimentos cirúrgicos até o final da atual gestão.