Governo celebra números positivos da Expoacre e projeta avanços de produção de grãos

O governador Gladson Cameli adiantou mais cedo em entrevista coletiva e o coordenador da Expoacre, secretário de governo Alysson Bestene, confirmou no começo da transmissão do ac24horas e Ecos da Notícia na noite desta quarta-feira, 2, que a previsão referente à atual feira já supera os valores do ano passado.

“Esse ano a gente preparou uma feira para que cada vez mais supere todas as expectativas do governo do estado, que é transformar a Expoacre cada vez mais em uma feira de negócios, geração de oportunidades e riquezas aqui para o estado do Acre”, disse.

Alysson reforçou que a ideia de uma vitrine que é a Expoacre se transformar em bons negócios, principalmente no setor do agronegócio, na cultura dos grãos, é uma realidade.

“Hoje a gente tem problema de estocagem, não tem armazém para estocar milho. Precisa ampliar silos e significa que cada vez mais o produtor está buscando ampliar a sua produção com novas técnicas e com a capacidade de inovação tecnológica”, pontuou.

“Tudo isso é para que essa cadeia produtiva se amplie, com os bancos financiando. Tenho certeza que o Acre é promissor e vai gerar bons negócios, aquecendo a economia e gerando empregos”, concluiu Alysson.