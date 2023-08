Expoacre Juruá 2023 terá lutas de MMA em Cruzeiro do Sul

A Expoacre Juruá 2023, terá 8 lutas de UFC. O Nauás Combat XVIII será realizado sexta-feira,2, as 20 horas. A entrada será de dois quilos de alimentos.

Este é o segundo ano consecutivo da realização do evento na Feira de Cruzeiro do Sul.

Por ordem de entrada as lutas serão de peso Galo 61.2 quilos entre Jonas Santos – Team Leão de Judá e Foguinho Pitbull Nauás Ipixuna.

Peso Combinado até 80,2 kg, Thiago Moura – Chute Boxe x Herivelton Sousa – CT Nauás.

Peso pena até 65 kg, Rodrigo Pitbull-Tribo de Zion) e João Raio- Nauás Ipixuna.

A disputa feminina de 52 kg, será entre a Naja Africana — Academia Leão da Fronteira e Bruna Nascimento – Jacaré Fight

Peso Galo até 61,2 kg, Rogério Guardião – Nauás Ipixuna e Brenno Rock- indio Fight.

No Peso leve até 7,3 kg quilos se enfrentarão Júnior Welington – Academia Vigor e Ueverton Jacaré – Jacaré Fight. Peso Leve até 70,4 kg valendo cinturão, Bruno Jason – CT Zifa e Daniel Douglas – Faraó GFTEAM.

A Luta Principal Peso Galo Até 61.2 quilos será entre Pantera Negra do pixuna Combat, e Donny Oliver – CT Zifa.

“O Nauás Combat XVIII é uma parceria com Governo do Estado do Acre. Ano passado foi sucesso total e este ano acreditamos que vamos superar as expectativas”, disse Marcio Dana, organizador do evento.