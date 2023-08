Prefeitura faz mais uma entrega de kits hortas para os produtores rurais da capital

A Prefeitura de Rio Branco entregou, nessa quarta-feira (30), mais uma leva de kits hortas para os produtores rurais da capital. O kit contém 25 metros de lona plástica e de sombrite, 50 metros de mangueira, uma caixa d’água de mil litros e três caixas vazadas para o transporte dos produtos.​

Agora chegou a vez dos produtores dos polos Geraldo Fleming e Hélio Pimenta receberem seus kits, que foram entregues a 34 feirantes. Atualmente Rio Branco possui mais de 35 feirinhas espalhadas pela cidade, que desde o início da gestão tem recebido todo o suporte, que vai desde o incentivo nos polos até a logística do escoamento do produto para a zona urbana.

Para o presidente da Associação de moradores do Polo Geraldo Fleming, Jonisete de Lima, é com muita alegria que os produtores recebem esse kit. Ele destacou que já são mais de 20 anos vivendo da agricultura e que o incentivo da municipalidade é fundamental para que ele continue com esse trabalho.

“Só tenho a agradecer à Prefeitura de Rio Branco pelo incentivo que ela está dando para os produtores rurais, principalmente da agricultura familiar, o pequeno produtor que estava esquecido. Então eu só tenho que agradecer mesmo”, disse.

O agricultor ainda fez questão de destacar o diferencial do kit entregue pela prefeitura.

“Antigamente, nas gestões anteriores, vinha lona, mas não vinha caixa d’água, aí quando vinha caixa d’água não vinha lona e dessa vez veio o kit completo. Veio lona, caixa d’água, sombrite, caixa vazada, mangueira. Então veio um kit básico para quem produz hortaliça”, finalizou.

Segundo Maria Firmino, do Polo Hélio Pimenta, essa é a primeira vez que ela foi contemplada com um kit horta. Sendo feirante há dez anos, ela contou sobre os desafios da agricultura familiar e disse com alegria que esse kit vai ajudar no crescimento de sua produção para que os produtores possam, cada vez mais, levar um produto de qualidade para a mesa do consumidor.

“Só temos que agradecer mesmo, porque é um sonho realizado para os produtores rurais que estão ganhando seu kit horta e, assim, estamos vendo que a agricultura familiar está tendo lugar nos espaços. A gente agradece a Prefeitura de Rio Branco, que abraçou essa causa. Eu costumo dizer que foi com carinho que ele abraçou essa causa, que olhou para os produtores rurais”, declarou.

O coordenador das Feiras de Bairro da Secretaria Municipal de Agropecuária (Seagro), Severo Morais, explicou que no total são 258 produtores atuando nas feiras da capital, sendo que, desses, 178 estão aptos para receber os kits, pois são efetivamente do município. O gestor ainda falou que do ano passado para cá já foram entregues 146 kits.

“Você imagina um produtor que está começando com poucas condições receber um kit desse. Pela primeira vez na história do Acre um prefeito teve a coragem de entregar para os produtores kits hortas com todos os incrementos possíveis”, falou.

O vereador Francisco Piaba, também esteve presente na entrega dos kits e parabenizou a atuação da prefeitura em estar dando as condições necessárias para o crescimento da agricultura familiar na capital.

“Primeiramente, eu quero parabenizar o prefeito Tião Bocalom pelo que ele vem fazendo pelo produtor rural. Começou pelo ramal, fez o serviço de gradeamento e hoje vieram os kits completos. Queremos parabenizar o nosso prefeito e o secretário Eracides Caetano pelo trabalho feito e a preocupação que ele está tendo e, claro, parabenizar os produtores rurais que agora estão sabendo que podem investir porque tem um prefeito que olha para eles, porque nosso gargalo maior é o ramal e estamos vendo que está bom”, pontuou.

Foto: Evandro Derze

Por Assecom/ Prefeitura