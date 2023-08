Estudante de 14 anos é impedido de entrar em escola em Roraima por estar de chinelo

Um estudante de 14 anos foi proibido de permanecer nas dependências de uma escola em Roraima por estar usando chinelo.

A mãe do aluno registrou boletim de ocorrência e o caso é investigado pelo Núcleo de Proteção à Criança e Adolescente do estado. O caso aconteceu na segunda-feira (28).

À CNN, a mãe do aluno relatou que seu filho ficou por aproximadamente duas horas fora da escola, esperando por um ônibus para casa.

Um vídeo curto gravado pela mãe mostra o adolescente chorando, sentado em um banco em frente à escola. “Por volta das 14h, meu filho me ligou dizendo: ‘Mãe, estou aqui no terminal e não tem ônibus pra casa’”.

Ela também compartilhou que seu filho, agora, reluta em voltar à escola e que, caso ele decida fazê-lo, ela terá que acompanhá-lo.

A mãe afirmou que a direção da escola tinha conhecimento da sua situação financeira, uma vez que estava aguardando a pensão do filho para poder comprar um novo calçado.

À CNN, a Secretária de Educação e Desporto do Estado de Roraima informou que não existe nenhuma orientação oficial para impedir a entrada de estudantes com base no tipo de calçado que estão usando.

A Secretaria afirmou também que cobrou providências da gestão da Escola São José em relação à conduta da servidora responsável pela abordagem ao aluno.