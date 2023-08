Corpo de homem em estado decomposição avançado é encontrado em Rio Branco

Por Davi Sahid

O corpo de um homem cuja a identidade ainda é desconhecida, foi encontrado em estado de decomposição avançado em uma cova rasa na tarde deste sábado, 26, na quadra 24F, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia, um morador da região estava indo pescar no igarapé Judia e no caminho encontrou o homem morto.

Policiais Militares foram acionados e quando chegaram ao local encontraram o homem com as mãos amarradas para trás dentro de uma cova rasa.

A área foi isolada para os trabalhos do Perito em criminalística que constatou que a vítima foi desovada e sim morta no local.

O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos e identificação.

O caso será investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e depois ficará a disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).