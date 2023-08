Jorge Viana comemora retomada de negócios com a África e diz fórum empresarial foi um sucesso: “faz história”

O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex/Brasil, Jorge Viana, disse neste sábado, 26, que o fórum empresarial realizado pela agência em Luanda, Angola, foi extraordinário, além de comemorar a retomada comercial de negócios do governo brasileiro com o continente africano.

Viana ressaltou que a iniciativa do governo Lula emociona e deve fazer história, principalmente na área econômica. “Nesse sábado, aqui do outro lado do Atlântico, nossa missão em Angola teve coletiva de imprensa e outras agendas. O fórum foi extraordinário e fez o maior sucesso, 800 brasileiros e angolanos se reencontraram para retomar a cooperação exterior entre nossos países. Essa volta do nosso Brasil para o continente africano emociona e faz história. É um privilégio como presidente da Apex/Brasil ajudar nosso presidente Lula nessa tarefa”, explicou.

O presidente da agência de exportações garantiu que ambas as nações devem prosperar com a cooperação comercial. “Somos parentes dos africanos e vamos voltar a prosperar juntos. Dias melhores virão!”, comentou.

O evento em Angola-Brasil reuniu mais de 160 executivos brasileiros dos setores de alimentos, produtos farmacêuticos, aviação e máquinas agrícolas e cerca de 300 empresários angolanos. O evento tratou dos desafios e oportunidades de negócios nas áreas de segurança alimentar e agricultura, transição energética, infraestrutura, mineração, saúde, educação e desenvolvimento humano.

Jorge disse ainda que Lula retoma as relações entre as duas nações e isso vai permitir mais investimentos e negócios. “A diplomacia presidencial é imprescindível, é ela que faz com que as coisas aconteçam e o Brasil, lamentavelmente, estava há alguns anos sem essa diplomacia e sem a presença do chefe de Estado vindo aqui, abraçando, defendendo os interesses do nosso país, mas defendendo os interesses do país irmão como é o caso de Angola, para que as coisas aconteçam. É isso que Lula veio fazer aqui”, mencionou.