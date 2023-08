Idoso é ferido com tiro no peito por bala perdida enquanto dormia em Rio Branco

Por Davi Sahid

O idoso Carlos Alberto Barbosa, de 60 anos, foi ferido com um tiro enquanto dormia na noite na noite deste sábado, 26, na sua residência situada na Travessa da Graviola, no bairro Canaã, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da esposa da vítima, Carlos Alberto estava dormindo quando acordou gritando pedindo para acender a luz e percebeu que tinha sido atingindo com um tiro no peito por uma bala perdida que passou pelo telhado.

Familiares acionaram a ambulância do suporte avançado do SAMU, que prestaram os primeiros atendimentos, vindo a estabilizar Carlos Alberto, em seguida os encaminharam ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Militar foi acionada, fez patrulhamento na região em busca de encontrar alguém que estava efetuando tiros, mas ninguém foi encontrado.

O caso será investigado pela Polícia Civil.