Acre e nove Estados registram crescimento nos assassinatos

O número geral de assassinatos continua em queda no Brasil em 2023, segundo o índice nacional de homicídios criado pelo g1, com base nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal. Houve 19,7 mil assassinatos nos primeiros seis meses deste ano, 693 mortes a menos que no mesmo período de 2022.

Na contramão da tendência do país, dez estados, entre eles o Acre — que teve variação de 6,1% — tiveram altas nas mortes violentas. São eles, Alagoas, Amapá, Espírito Santos, Maranhão, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins. O Amapá é, disparado, o estado com maior aumento: 65,1%. Roraima teve a maior queda: 22,5%.

Acesse o Monitor da Violência e saiba mais https://g1.globo.com/monitor-da-violencia/noticia/2023/08/17/monitor-da-violencia-assassinatos-caem-34percent-no-primeiro-semestre-de-2023-no-brasil.ghtml