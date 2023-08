Abertura do Novenário de Nossa Senhora da Glória atrai multidão no município de Cruzeiro do Sul

O público esperado pela organização era de 500 jovens, mas a Caminhada da Juventude, contou com cerca de mil pessoas, abrindo o Novenário de Nossa Senhora da Glória, em Cruzeiro do Sul, neste sábado, 5.

Membros das Paróquias de Cruzeiro, Rodrigues Alves, Mâncio Lima e Guajará, se reuniram na Rotatória de Rodrigues e em seguida caminharam 12 quilômetros pela Estrada da Variante, em louvor e adoração à Nossa Senhora. Hidratação foi garantida aos fiéis, pela Diocese, com a oferta de frutas e água na saída e trajeto da Caminhada.

Já na cidade, depois da celebração da Santa Missa na Catedral Nossa Senhora da Glória, pelo bispo Dom Flávio Giovenale, os pavilhões foram hasteados, abrindo oficialmente a maior festa religiosa do Acre.

Neste domingo a noite, 6, a programação segue com a final do Festival da Canção no Coreto da Praça Orleir Cameli, com músicas autorais em louvor a Maria.

O Novenário continua até o dia 15 de agosto e será encerrado com a Procissão e o show do Padre João Carlos. Neste dia será feita a Rifa de uma moto doada, do próprio bolso, pelo governador Gladson Cameli. A rifa, no valor de R$ 10, poderá ser adquirida em uma barraca na frente do Coreto e na secretaria da Diocese.