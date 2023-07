Viatura da Polícia Federal mata jovem atropelado em Cruzeiro do Sul

Um homem identificado por Maicon morreu vítima de acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira, 27, na Avenida 25 de Agosto, em Cruzeiro do Sul. Segundo testemunhas, o homem que conduzia uma moto, passava no semáforo aberto para ele, quando foi atingido por uma viatura da Polícia Federal.

Os policiais federais permaneceram no local e acionaram o Serviço Móvel de Urgência — Samu, mas o homem morreu no local. A viatura da PF do acidente era descaracterizada, mas outras, com a marca da Polícia, chegaram ao local com agentes.

O Policial Federal que estava no local informou que não poderia se manifestar sobre o ocorrido no momento, e que será emitida uma nota de esclarecimento. A Assessoria de Comunicação da Polícia Federal garantiu que se manifestará após tratar do fato com a chefia da Delegacia da PF em Cruzeiro do Sul.

Vídeos mostram o momento emocionante em que o irmão de Maicon o encontra morto no chão.