‘Acataremos qualquer nome’, diz Simone Tebet sobre indicado de Lula para o IBGE

“Ninguém me pauta, a mídia não me pauta, companheiros não me pautam, pessoas que me acompanharam na campanha não me pautam. O que me pauta é a justiça que eu tenho para mim de não querer, para os outros, o que eu não quero para mim. Eu não gosto de ser pré-julgada pelo meu trabalho e não farei isso com um colega que vai se somar conosco para fazer um grande projeto para o Brasil”, declarou.

Marcio Pochmann



Pochmann foi presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) entre 2007 e 2012 e participou da transição do governo após a eleição de Lula. Ele é ligado à ala mais desenvolvimentista de economistas do PT.