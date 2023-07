Temperaturas do mar na Flórida atingem níveis das banheiras de hidromassagem

A temperatura da superfície do oceano no sul da Flórida, nos Estados Unidos, subiu para níveis típicos de banheiras de hidromassagem nesta semana, em meio a alertas recentes de monitores meteorológicos globais sobre o perigoso impacto do aquecimento das águas nos ecossistemas e eventos climáticos extremos. Os problemas foram registrado em Florida Keys e arredores.

Uma boia de temperatura da água localizada dentro do Parque Nacional de Everglades, nas águas de Manatee Bay, atingiu uma máxima de 38,44 graus no final da tarde de segunda-feira, mostraram dados do governo dos EUA, enquanto outras boias próximas chegaram a 38 e 32 graus.

As temperaturas normais da água para a área nesta época do ano devem estar entre 23 e 31 graus, de acordo com a National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), que publicou as descobertas do National Data Buoy Center.

As leituras se somam aos alertas anteriores sobre o aquecimento das águas da Flórida no sudeste dos Estados Unidos, já que o calor prolongado continuou a atingir outras partes do país.

A crescente frequência e intensidade do clima severo – tanto na terra quanto nos oceanos – é sintomática da mudança climática global causada pelo homem que está alimentando extremos, dizem especialistas da área, com as atuais ondas de calor que devem persistir até agosto.

No início deste mês, a Organização Meteorológica Mundial (OMM) das Nações Unidas disse que as temperaturas globais do mar atingiram recordes mensais desde maio, também impulsionadas em parte por um evento El Niño. A OMM e a NOAA dizem que temperaturas como as do sul da Flórida podem ser mortais para a vida marinha e ameaçar os ecossistemas oceânicos.

Isso também pode afetar o abastecimento de alimentos humanos e os meios de subsistência para aqueles que trabalham ligados à água.

Enquanto trabalhava com a faca para cortar filés de peixe transportados para Key Largo na terça-feira, o capitão do barco pesqueiro Dustin Hansel disse que a pesca tem ficado “cada vez mais lenta” nos últimos cinco verões. Ele também tem visto mais peixes mortos nas águas ao redor de Key Largo.

“No que diz respeito a todas as nossas águas da baía, quaisquer águas próximas à costa, tudo é super, super quente”, disse Hansel.

A NOAA alertou no início deste mês que a água mais quente ao redor da Flórida poderia sobrecarregar tempestades tropicais e furacões, que acumulam mais energia em águas mais quentes. O aumento das temperaturas também está estressando severamente os recifes de corais, disse a agência.