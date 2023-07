Sejusp intensifica ações preventivas no Complexo Habitacional Cidade do Povo

Semeando o futuro para a formação de cidadãos mais conscientes, é assim que a Secretaria de Estado de Justiça de Segurança Pública do Acre (Sejusp), por meio do Programa Acre pela Vida desenvolve ações importantes no Complexo Habitacional Cidade do Povo.

Ontem, 24, o coordenador do Acre pela Vida, coronel Atahaulpa Batista Ribera, se reuniu com o comandante do Policiamento Comunitário da Cidade do Povo, soldado Damasceno da Costa, e o capitão Marcelo Araújo para tratar das ações já desenvolvidas pelos dois programas, com o intuito de fomentar medidas preventivas de proteção policial na comunidade.

Na oportunidade, foi discutido o policiamento comunitário da Polícia Militar, que envolve a Patrulha Maria da Penha, que trabalha com a prevenção à violência contra a mulher; o Projeto Guardiões da Paz, que envolve o ensino cívico e moral para crianças e adolescentes das escolas da região; o Projeto Semeando Futuro, que realiza palestras nas escolas sobre diversos temas envolvendo segurança pública; e o Kickboxing, que é uma prática esportiva em parceria com a Federação Acreana de Kickboxing.

O coordenador do Acre pela Vida, coronel Atahualpa Batista Ribera, destaca que essas ações são apoiadas pela Sejusp, através do apoio logístico, que incluem a aquisição de equipamentos esportivos, fardamento e a elaboração de uma série de medidas estratégicas que irão contribuir para a melhoria da sensação de segurança dos moradores.

“O policiamento comunitário está diuturnamente atuando dentro do bairro, tanto no comércio local, quanto nas escolas, através de visitas diárias, que fazem o estreitamento dos laços entre a segurança pública e a comunidade, modificando essa expectativa de que a polícia vai entrar apenas com truculência”, esclarece o coordenador.