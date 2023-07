Suposto alerta de Xi Jinping a Vladimir Putin contra uso de armas nucleares são “ficção”

O Kremlin negou a informação de que o presidente chinês, Xi Jinping, alertou o presidente russo, Vladimir Putin, contra o uso de armas nucleares na Ucrânia.

De acordo com uma reportagem do Financial Times, Xi emitiu o aviso a Putin durante uma reunião cara a cara em março em Moscou. No entanto, o Kremlin disse nesta quarta-feira (5) que o relato é falso.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que “como resultado desta importante visita, muitas informações foram fornecidas, a essência das negociações foi claramente declarada nos documentos assinados. “Todo o resto é ficção”, acrescentou.

A estreita relação entre os dois líderes está no centro das atenções desde a invasão russa à Ucrânia em fevereiro de 2022.