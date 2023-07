Pesando cinco vezes a mais que o Titanic, maior cruzeiro do mundo está quase pronto

Um navio pensando para ser o maior navio de cruzeiro do mundo concluiu a construção em um estaleiro na Finlândia e fez sua primeira incursão em águas abertas para testes no mar antes da entrega prevista em outubro deste ano.

O Icon of the Seas, da Royal Caribbean International, é um mamute de 365 metros de comprimento e pesará 250.800 toneladas. Para efeito de comparação, é como tentar manter duas Torres CN flutuando. Para se ter uma ideia, seu peso é 5,4 vezes maior e com cem metros a mais que o Titanic, navio do início do século 20 muito aclamado pelo seu tamanho, mas que naufragou em sua primeira viagem, em 1912.

Quando navegar pelas águas do Caribe em janeiro de 2024, acomodará confortavelmente cerca de 5.610 passageiros e 2.350 tripulantes. O navio também terá o maior parque aquático do mundo no mar.

Nomeado Categoria 6, ele contará com seis toboáguas recordes, mas os hóspedes que desejam uma experiência mais descontraída também podem relaxar nas sete piscinas e nove hidromassagens do barco.

“Surpreendente”

O navio está sendo construído no estaleiro Meyer Turku, um dos principais construtores navais da Europa, em Turku, na Finlândia.

Em uma conferência de imprensa no local no início deste ano, o presidente e executivo-chefe da Royal Caribbean International, Michael Bayley, disse à mídia que a embarcação estava a caminho de se juntar à frota da Royal Caribbean em 26 de outubro, antes de sua estreia em 2024.

O atual detentor do título de maior navio de cruzeiro do mundo é outro navio da frota da Royal Caribbean, o Wonder of the Seas, que fez sua viagem inaugural no ano passado e tem um comprimento ligeiramente menor de 362 metros, com apenas 18 decks para explorar.

A Royal Caribbean International está lançando o Icon of the Seas como o pico evolutivo da linha de cruzeiros, usando a tecnologia mais recente e aproveitando 50 anos de aprendizado ao longo da história da empresa.

“Estamos posicionando-o como as melhores férias em família e quando você dá um passo para trás e olha para toda a energia e tempo gasto na criação deste navio, é surpreendente”, disse Bayley.

O Icon completou seus primeiros testes no mar em 22 de junho, de acordo com um comunicado da Royal Caribbean.

“Durante seu primeiro conjunto de testes no mar, o Icon of the Seas viajou centenas de quilômetros, durante os quais os principais motores, casco, sistemas de freio, direção, ruído e níveis de vibração foram todos testados”, disse. “Tudo foi feito no prazo previsto no cronograma, apesar de sua partida ter sido adiada devido às condições do vento”.

“A base perfeita”

O navio promete mais de 40 maneiras de jantar, beber e se divertir, muitas das quais estão incluídas na tarifa do cruzeiro. Com 20 decks e oito áreas para explorar, a ideia é atender a todo tipo de turista, com desde áreas dedicadas a famílias jovens até espaços somente para adultos, como o primeiro duelo piano bar da Royal Caribbean International.

São 28 tipos diferentes de acomodações, com mais categorias para famílias, mais layouts com vista para o mar e mais espaço para aqueles que viajam em grupo. A linha de cruzeiros diz que é o período de tempo mais longo que já dedicou a “projetar a base perfeita”.

O Icon of the Seas também é o primeiro navio da Royal Caribbean International movido a gás natural liquefeito (GNL) e tecnologia de célula de combustível, como parte do movimento da empresa para um futuro de energia limpa.

2.600 trabalhadores por dia

Cerca de 2.600 trabalhadores estão empregados no Icon of the Seas diariamente. Para os testes no mar, centenas de especialistas estiveram a bordo para avaliar o desempenho durante quatro dias.

A Royal Caribbean diz que um segundo conjunto de testes no mar está agendado para o final de 2023.

Recorde de vendas

O burburinho sobre o navio é tanto que as vendas antecipadas bateram recordes. Michael Bayley teria descrito o Icon of the Seas durante os resultados financeiros trimestrais da empresa como “literalmente o lançamento de um novo produto com melhor desempenho que já tivemos”.

O Icon of the Seas navegará em férias de sete noites no Caribe oriental e ocidental partindo de Miami durante todo o ano. Cada viagem incluirá uma visita ao Perfect Day at CocoCay, o premiado destino de ilha particular da Royal Caribbean, bem como sua nova expansão, o Hideaway Beach.