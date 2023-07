Athletico x Palmeiras: horário e escalações, onde assistir ao vivo

O Athletico vem de vitória por 3 a 0 na Libertadores contra o Alianza Lima, em casa, que garantiu o primeiro lugar do grupo G para as oitavas de final. Antes, tinha vencido o Corinthians pelo Brasileirão por 1 a 0, também em seus domínios. O Furacão ocupa a nona colocação na Série A, com 19 pontos.

O Palmeiras quer acabar com a sequência de derrotas que tem no Brasileirão. O Verdão perdeu para Bahia, fora de casa, e Botafogo, no Allianz Parque, nas duas últimas rodadas. Para isso, vem embalado depois de garantir a liderança e a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores, mas pode preservar alguns titulares.

Onde assistir



Tempo Real: o ge acompanha a partida, a partir das 15h.

Transmissão: Globo (para SP, PR, GO, TO, MS e CE), Rede Furacão, CazéTV e TNT (menos PR).





Escalações prováveis



Athletico – técnico: Wesley Carvalho (interino)