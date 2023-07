Seleção feminina goleia o Chile no último teste antes da Copa

Marta é saudada pela torcida brasileira no Mané Garrincha (Foto: REUTERS/Ueslei Marcelino)



Última a se apresentar no sábado, devido ao atraso no seu voo para Brasília, Marta ficou no banco e, pelo planejamento da treinadora, não iria entrar. Mas Pia se rendeu aos pedidos da torcida, e a camisa 10 entrou aos 29 do segundo tempo. No fim da partida, em entrevista à repórter Gabriela Moreira, Marta mostrou tranquilidade sobre a possibilidade de não ser titular na Copa.

– Eu não conversei com ela (Pia) sobre isso, até porque nunca conversei com nenhum treinador sobre ser titular ou algo desse tipo. As coisas sempre aconteceram de maneira natural. Hoje eu tenho a devida noção de que eu não sou a Marta de 20 anos atrás, mas a maior felicidade é ver que independente de eu estar em campo ou não, vão ter atletas que vão representar bem o nosso país com muito talento, muito amor e muito carinho – afirmou.