Morte de aluno dentro de ônibus teria ocorrido por vingança

Nesta quinta-feira, 13, o tio de Adriano Barros Cataiana, de 15 anos, assassinado no interior de um ônibus no começo da tarde da última quarta-feira, 12, no bairro Caladinho, utilizou suas redes sociais para desabafar sobre o crime que deixou toda a sua família abalada.

Segundo Jomar Alves Machado, o assassino queria se vingar da mãe da vítima e por isso realizou a barbárie. “Infelizmente um vagabundo que foi denunciado várias vezes por agressão contra minha sobrinha e a justiça do Acre nunca fez nada, hoje, para se vingar, deu um tiro no filho dela quando ele estava indo para a escola”.

Ainda de acordo com o homem, o suposto criminoso já teria tentando tirar a vida da mãe de Adriano e mesmo sendo denunciado para as autoridades policiais, nada teria sido feito.

“Se a justiça prestasse, meu sobrinho ainda estaria vivo. O bandido quando tentou matar minha sobrinha foi denunciado e nem preso ficou. Para que serve essa Lei Maria da Penha? Infelizmente estamos de luto porque nossa justiça é injusta”, declarou.

Outro adolescente também foi assassinado de maneira parecida no mesmo dia, no bairro Santa Inês. Os casos serão investigados pelos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e posteriormente ficarão à disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).