Pancadaria em jogo do sub-20 no Acre vai ser julgado pela justiça desportiva nesta quinta

A pancadaria ocorrida no último dia 30 de junho no estádio Florestão na partida entre Vasco e Andirá válida pelo Campeonato Acreano Sub-20 vai ser alvo de julgamento do Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) da Federação de Futebol do Acre na tarde desta quinta-feira, 13.

A confusão ocorreu no fim da partida e teve, inclusive, o registro de agressão de integrante da comissão técnica do Vasco contra um jogador da base do Andirá.

A expectativa é que o TJD aplique uma multa pesada contra os agressores, principalmente os que deveriam fomentar um comportamento de respeito esportivo entre os atletas.

Conforme declarou a Federação de Futebol do Acre em comunicado, o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD), na atual gestão, não tolerará violência nos estádios, nem manifestações antidesportivas de jogadores e torcedores.

Foto: Manoel Façanha