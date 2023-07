Sesc Acre abre inscrições para processo seletivo e salário chega a R$ 2.300

O Serviço Social do Comércio – Sesc no Acre abre inscrições para processo seletivo com a finalidade de preencher vagas efetivas e mais formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior, médio e fundamental nas Unidades de Brasileia e Cruzeiro do Sul. As inscrições começaram nesta quinta, 13 de julho e terminam dia 14. No site www.sescacre.com.br

As vagas são destinadas às Unidade do Sesc em Brasileia e Cruzeiro do Sul são para os cargos Instrutor Esportivo, Assistente Administrativo – Atendimento, Vigia, Auxiliar de Manutenção Predial e Auxiliar de Cozinha e Recepcionista de Hotel. As remunerações vão de R$ 23,07 h/a a R$ 2.315,10 mais benefícios.

As inscrições são realizadas exclusivamente através do endereço eletrônico http://send3.sescacre.com.br/site/pss. No site, o candidato tem acesso ao edital completo do processo seletivo.

Com informações A Gazeta do Acre