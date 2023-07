Julho é o mês mais quente registrado nos últimos 120 mil anos do planeta Terra

Enquanto vastas áreas de três continentes assam sob temperaturas escaldantes e os oceanos esquentam a níveis sem precedentes, cientistas de duas autoridades climáticas globais estão relatando antes mesmo do final de julho que este mês será o mais quente já registrado no planeta.

O calor em julho já foi tão extremo que é “praticamente certo” que este mês baterá recordes “por uma margem significativa”, disseram o Serviço de Mudanças Climáticas Copernicus da União Europeia (UE) e a Organização Meteorológica Mundial (OMM) em um relatório publicado nesta quinta-feira (27).

Acabamos de passar pelo período de três semanas mais quente já registrado – e quase certamente em mais de cem mil anos.

Normalmente, esses recordes, que rastreiam a temperatura média do ar em todo o mundo, são quebrados por centésimos de grau. Mas a temperatura média nos primeiros 23 dias de julho foi de 16,95 °C, bem acima do recorde anterior de 16,63 °C estabelecido em julho de 2019, segundo o relatório.

Os dados usados ​​para rastrear esses registros remontam a 1940, mas muitos cientistas – incluindo os da Copernicus – dizem que é quase certo que essas temperaturas são as mais quentes que o planeta já viu em 120.000 anos, dado o que sabemos de milênios de dados climáticos extraídos de anéis de árvores, recifes de coral e núcleos de sedimentos do fundo do mar.

“Estas são as temperaturas mais altas da história da humanidade”, disse Samantha Burgess, vice-diretora da Copernicus.

Tudo isso resulta em um verão intenso no Hemisfério Norte – potencialmente sem precedentes. “As probabilidades estão certamente a favor de um verão recorde”, disse Carlo Buontempo, diretor da Copernicus, embora tenha alertado que é muito cedo para afirmar isso com confiança.

O custo humano do calor é gritante. Como as temperaturas subiram acima de 50 °C em partes dos EUA, as mortes relacionadas ao calor aumentaram e as pessoas estão sofrendo queimaduras com risco de vida por cair em solo escaldante.

No Mediterrâneo, mais de 40 pessoas morreram devido aos incêndios florestais que se espalham pela região, alimentados por altas temperaturas. Na Ásia, ondas de calor intensas e prolongadas estão ceifando vidas e ameaçando a segurança alimentar.

A mudança climática causada pelo homem é o principal fator desse calor extraordinário, disse Burgess. “A temperatura global do ar é diretamente proporcional à concentração de gases de efeito estufa na atmosfera.”

Um estudo recente descobriu que a mudança climática desempenhou um papel “absolutamente esmagador” nas ondas de calor nos EUA, China e sul da Europa neste verão.

A chegada do El Niño, uma flutuação natural do clima com impacto no aquecimento, não teve grande impacto nas temperaturas, pois ainda está em fase de desenvolvimento, disse Burgess, mas terá um papel muito mais importante no próximo ano, acrescentou, e provavelmente elevará as temperaturas ainda mais.

A notícia de que julho será o mês mais quente chega em meio a uma série de recordes alarmantes que já foram quebrados – e depois quebrados novamente – neste verão.

O mês passado foi o junho mais quente já registrado por uma “margem substancial”, de acordo com a Copérnico.

Então, em julho, o mundo experimentou seu dia mais quente já registrado. Em 6 de julho, a temperatura média global subiu para 17,08 °C, de acordo com dados do Copernicus, superando o recorde anterior de temperatura de 16,8 °C, estabelecido em agosto de 2016.

Todos os dias desde 3 de julho foram mais quentes do que o recorde de 2016.

VÍDEO – Médicos tratam queimaduras em meio ao calor nos EUA

“Estamos há sete meses em 2023 e quase todos os meses deste ano estão entre os cinco mais quentes já registrados”, disse Burgess, acrescentando que, se as tendências continuarem no outono e inverno, é provável que 2023 esteja entre os anos mais quentes já registrados.

O calor do oceano também está em níveis recordes. Em meados de maio, as temperaturas globais da superfície do oceano atingiram “níveis sem precedentes” para a época do ano.

“O que estamos vendo agora, nunca vimos antes”, disse Burgess.

Kim Cobb, cientista do clima da Universidade de Brown que não participou do relatório, chamou o novo recorde de temperatura de julho de “espantoso”, mas alertou que será quebrado novamente.

“É assustador pensar que em outra década, este será visto como um ano relativamente ameno, muito provavelmente”, disse ela, acrescentando, “se as pessoas não gostarem do que estão vendo neste verão, elas terão um choque e tanto com os níveis de aquecimento mais altos para os quais estamos nos dirigindo”.

Petteri Taalas, secretário-geral da OMM, disse que o clima extremo de julho revela “a dura realidade da mudança climática”.

“A necessidade de reduzir as emissões de gases de efeito estufa é mais urgente do que nunca”, disse ele em um comunicado. “A ação climática não é um luxo, mas uma obrigação.”