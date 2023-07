Traficante é preso após inovar e vender “bombom de maconha”

Saulo Silva da Costa, de 22 anos, que estava na condição de foragido da justiça e com mandado de judicial expedido pela Vara de Contravenção Penal de Rio Branco, foi mandado de volta ao presídio da capital acreana depois de ter passado pela audiência de custódia na cidade da justiça.

Ele foi preso nessa terça-feira, na Cidade do Povo, por uma guarnição da ROTAM do Batalhão de Operações Especiais Bope.

Ele tentava inovar no tráfico fazendo a venda casada de tablete de maconha com bombom, na mesma embalagem, e afirma atraia uma boa clientela. “A moçada fuma a maconha e tira o gosto com um bombom ou até mesmo com um chiclete, dependendo do gosto”, comentou o traficante quando dava entrada na Delegacia de Flagrantes.

Na realidade, a ROTAM se deslocou para a Cidade do Povo para atender uma ocorrência em que quatro homens haviam assaltado um ônibus que fazia a linha da região, ameaçando os passageiros com armas de fogo. No local, desconfiou que um dos curiosos se mostrava nervoso e desconfiaram de um grande volume na cueca.

Numa breve revista no suspeito, foram encontrados um pacote de maconha maior e vários papelotes embalados com bombons. Numa breve consulta, descobriram que o homem preso era foragido da justiça e a existência de um mandado de prisão aberto em seu desfavor. Ele confessou que a venda casada com bombons aumentou o número de clientes, e consequentemente seu faturamento.